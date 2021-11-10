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В детском саду Черкасс годами издевались над детьми: воспитательницы решили уволиться

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
10 ноября, 14:26
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Воспитательницы своей вины не признают. При этом в коллективе — абсолютно нездоровая атмосфера
В Черкассах воспитательницы издевались над детьми. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкассах воспитательницы издевались над детьми. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах в детском саду несколько лет издевались над детьми с проблемами развития. При этом воспитательницы не признают своей вины.

Об этом сообщило издание "Вичерпно".

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Подробности ЧП

Как стало известно, в городской совет Черкасс обратилась мама одного из воспитанников детского сада. По ее словам, над ребенком издеваются.

Как рассказала заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина, речь идет об одной группе, где есть две воспитательницы. Одна из них уже написала заявление по собственному желанию, другая также сначала хотела уволиться, но пошла на больничный.

В коллективе нездоровая атмосфера

Чубина отметила, что воспитательницы своей вины не признают. При этом в коллективе — абсолютно нездоровая атмосфера.

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Издевательства над детьми замечены не впервые

В Департаменте образования и гуманитарной политике Черкасского горсовета была создана комиссия, которая проверила этот факт. Как выяснилось, комиссии удалось найти родителей детей воспитанников, которые посещали этот детсад еще несколько лет назад. Подобные случаи издевательств уже происходили в садике.

Что говорит мэр Черкасс?

Как сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, данные передадут в прокуратуру и воспитателей ждет наказание. По словам городского головы, издевательства над детьми были зафиксированы еще в 2018 году.

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"Все материалы сегодня будут переданы в прокуратуру, и я прошу прокуратуру должным образом отреагировать, потому что такие не могут оставаться без должной реакции", – подчеркнул мэр.

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