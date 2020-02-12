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В детской больнице Николаева драка пациентов закончилась скандалом

12 февраля, 17:46

Конфликт вспыхнул между парнем 16 лет и 11-летним ребенком

/ Фото: скриншот

В детской областной больнице Николаева вспыхнул конфликт между пациентами, к которому подключились и их родители.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент случился 10 февраля в палате медучреждения между мальчиком 11 лет и 16-летним парнем.

В ходе ссоры старший обхватил младшего за шею, а тот, освободившись, ударил оппонента в лицо. Об этом стало известно медперсоналу и родителями.

Позже на "разборки" прибыл отец младшего пациента – он пришел в палату к 16-летнему парню и в присутствии других детей ударил его по лицу. В свою очередь защитить сына приехала его мать, а потом обе стороны подали заявление в полицию, жалуясь на телесные повреждения своих детей.

Копы опросили участников событий, свидетелей и медиков и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Сейчас идет расследование, в ходе которого полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Источник: Сегодня

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