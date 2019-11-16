В ДТП под Винницей погибла женщина и пострадал четырехлетний ребенок

В ДТП также пострадал водитель и 51-летняя пассажирка легковушки

/ Фото: Нацполиция

В Винницком районе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и ребенок. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Винницкой области.

Как рассказали в ведомстве, автомобильная авария произошла около 17:50 возле села Щетки.

Предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с иномаркой Volkswagen Caddi.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 51-летняя пассажирка легковушки Volkswagen. Среди пострадавших также четырехлетний ребенок. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. 33-летняя пассажирка иномарки Volkswagen погибла на месте происшествия.

Водителя Mercedes задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания и проверяется на причастность к совершению ДТП.

Автомобили помещены на штрафплощадку.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей , стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках , где автомобиль выехал на тротуар.

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