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В Гослесагентстве назвали причины пожаров в Житомирской области

19 апреля, 01:36

Елена Вус

На сегодня большинство возгораний локализовано

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины, об этом заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

По его словам, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

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"Все силы Гослесагентства и ГСЧС направлены на оперативную ликвидацию возгораний на Житомирщине. Одна из предварительных причин начала пожаров – ураган, который оборвал линии электропередач, а в отдельных районах – бездумная деятельность некоторых людей, которым очень хотелось выжигать сухостой, мусор и прочее. Теперь, из-за таких "поджигателей", тысячи пожарных не отпразднуют Пасху дома с семьями, а будут находиться в лесу для ликвидации последствий поджогов", – подчеркнул Заблоцкий.

Он сообщил, что на сегодня большинство возгораний локализовано, осталось четыре крупных пожара, на которых работает авиация.

Кроме того, председатель Гослесагентства отметил, что на месте лесных пожаров на Житомирщине будут проведены все необходимые плановые работы по уборке пожарищ.

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"Определим площадь, на которой необходимо будет провести воссоздание лесов, и впоследствии высадим молодой лес", - сказал Заблоцкий.

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Ранее сообщалось, что 80 домов сгорели дотла во время пожаров в Житомирской области. Тех, кто в канун Пасхи остался без крыши над головой, пришлось эвакуировать.

Также "Сегодня" сообщали о последствиях пожаров возле Чернобыльской АЭС. Огонь в Зоне отчуждения оставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся на месте пожарища, тянутся на десятки километров.


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причины пожар лесные пожары житомирская область Гослесагентство

Источник: Сегодня

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