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В Херсоне целую бригаду скорой помощи отправили на карантин: что произошло

19 марта, 11:55

Татьяна Очеретяна

Главврач области призвал ответственно относится к предоставлению информации врачам

В Херсоне бригада скорой помощи попала в 14-дневный карантин из-за вранья туристов. Об этом сообщил глава херсонского облздрава Виктор Короленко в Facebook.

"Вчера, в экстренную скорую помощь, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней!", – написал он.

Также Короленко отметил, что предоставлять медикам полную информацию о пациентах сейчас очень важно.

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"Призываю к ответственности за информацию, которую вы предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады "скорой" окажутся на карантине!", – сообщил главврач области.

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Напомним, жители Херсона начали готовиться к карантинуеще до его введения в городе и быстро опустошили полки в супермаркетах. Журналисты сайта "Сегодня" выяснили, какие продукты люди берут в первую очередь.

Кроме того, недавно сообщалось, что в Херсоне молодого мужчину, который вернулся из Польши и почувствовал себя плохо, забирали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус под конвоем полиции.

Также мы рассказывали, спасает ли маска от коронавируса и когда ее нужно носить:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Херсон карантин скорая помощь коронавирус

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