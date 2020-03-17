Разобрали подгузники и приправы: чем жители Херсона запасаются на карантин (фото)

В Херсоне местные жители начали готовиться к карантинуеще до его введения в городе. Так, покупатели быстро опустошают полки в супермаркетах, которые продавцы не успевают наполнять новым товаром. Журналисты сайта "Сегодня" решили посмотреть на ажиотаж в торговых точках и выяснили, какие продукты люди берут в первую очередь.

Вчера, 16 марта, среди херсонцев распространились слухи о том, что все магазины закроют, а в городе объявят карантин. Тогда люди и начали массово идти за покупками. Единицы – в защитных масках. Интересно, что у этих людей были самые загруженные тележки.

В супермаркетах жители Херсона часто покупают продукты длительного хранения: крупы, консервы, сахар, соль, мука, макароны, приправы, желатин. Также практически пустыми были полки с мясом, майонезом, яйцами и соками.

Покупатели часто берут товары для детей: подгузники и питание. В отделе бытовой химии люди покупают мыло, порошок. Примечательно, что банальных спичек и туалетной бумаги в корзинах покупателей практически не было.

Житель Херсона Евгений также пошел в магазин за покупками. Но причина шопинга, по его словам, не карантин в связи с коронавирусом.

"С самого начала я не хотел идти в магазин затариваться, ведь знал, что продуктовые магазины будут работать при любых обстоятельствах. Считаю странными людей, которые гребут в магазинах все подряд и бьют тревогу. Но затем заметил, как жители начали массово скупать все продукты, и пришлось идти тоже, чтобы купить хоть что-то домой. Ведь понимаю азарт наших людей: завтра полки могут быть и вовсе пустыми", – сказал Евгений.

Пока люди массово покупают продукты питания и бытовую химию, в магазинах с другой продукцией торговля значительно упала.

Так, работница магазина техники Виктория рассказывает, что продажи уменьшились в несколько раз.

"Коронавирус очень повлиял на нашу торговлю. Люди совсем не хотят тратить деньги. Если раньше, к примеру, к нам приходило 200 человек в день, то сейчас 10, и часть из них – "просто посмотреть", – говорит девушка.

Отметим, что ранее Херсонский горсовет принял решение закрыть все общественные заведения: ТРЦ, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, общепиты. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

Напомним, ранее мы писали, куда будут отправлять пациентов с подозрением на коронавирус в Херсоне.

А в Одессе из-за угрозы заражения коронавирусом изменили правила движения общественного транспорта, а пассажиров обязали надевать защитные маски.

Также смотрите сюжет "Сегодня" о том, как чувствовать себя максимально комфортно в период самоизоляции:

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