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В Херсоне мужчину с подозрением на коронавирус доставили в больницу под конвоем

18 марта, 18:48

Руслан Ровик

Медики, которых прогнал пациент, были вынуждены вызвать полицию

В Херсоне молодого мужчину, который вернулся из Польши и почувствовал себя плохо, забирали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус под конвоем полиции.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко.

"Ночью был вызов, около часа ночи приехала скорая – молодой человек, который приехал из Польши, заболел, действительно, есть показания к госпитализации. Он взял и просто вытолкал медиков скорой из своей квартиры", - объяснил он.

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Чиновник добавил, что медикам пришлось вызвать своих коллег, но уже в сопровождении полиции.

"Да, мы его завезли, и в инфекционной сейчас он лечится", - добавил Короленко.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, куда будут направлять пациентов с подозрением на коронавирус в Херсоне.

Также добавим, что в Одессе из-за угрозы заражения коронавирусом изменили правила движения общественного транспорта, а пассажиров обязали надевать защитные маски.

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Херсон полиция инфекция коронавирус

Источник: Укринформ

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