В Херсоне из-за дождя затопило роддом

Вчера, 23:47

 В результате мощного дождя затопило подвальное помещение роддома

ГосЧС Украины
ГосЧС Украины

В Херсоне из-за дождя затопило подвал местного роддома. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Херсонской области.

"20 мая в 15:03 в Службу спасения "101" обратились за помощью со службы экстренного вызова "103". В результате мощного дождя затопило подвальное помещение роддома на ул. Крымская в Днепровском районе Херсона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью мотопомпы в 22:25 спасатели откачали воду из подвального помещения и лифтовой шахты. 

Ранее один из жителей Чугуева Харьковской области в Facebook выложил видео последствий ливня, который прошел в выходные. Как пишут в сети, улицу Кожедуба, которая находится в центре города, начало размывать еще в начале весны. Окончательно уничтожил проезжую часть дождь в эти выходные.

А 18 мая в Харькове прошел ливень с грозой и выпал град. Первыми стихия накрыла жителей Салтовки, позже дошла до жителей центра, затем, ближе к четырем часам дня пришла и на Алексеевку. Харьковчане -пользователи соцсетей сразу стали снимать и делиться фото и видео дождя и крупных градин величиной с куриное яйцо.
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Источник:

"Сегодня"

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