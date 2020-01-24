В Херсоне копы зачищают город от проституток: кем оказались "ночные бабочки"

В сети полиции попались "ночные бабочки" в возрасте от 20 до 54 лет

/ Фото: Нацполиция

В Херсоне копы решили серьезно бороться с уличной проституцией – каждую ночь по городу проводятся рейды, а "ночных бабочек" задерживают и привлекают к ответственности.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мероприятия проводятся по инициативе начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

"Полицейские ежедневно проводят ночные рейды по областному центру, проверяют территории авто- и железнодорожного вокзалов, Николаевского и Бериславского шоссе, возле гостиниц и ночных клубов, чтобы обнаружить там женщин "легкого" поведения, предоставляющих сексуальные услуги за денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

Интересно, что среди тех, кого уличили в занятии проституцией, есть и те, кто ранее уже привлекался к ответственности за такое же нарушение, и женщины, которые впервые вышли на подобную "работу". Возраст путан составил от 20 до 54-х лет, а некоторые из них имеют всего лишь шесть классов школьного образования.

Стоит отметить, что все они объяснили занятия проституцией тяжелым материальным положением, наличием маленьких детей или больных родителей. В то же время, никто из "ночных бабочек" официальной работы не имеет.

После задержания на женщин составляли административные протоколы по статье "Занятие проституцией" Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание в виде штрафа.

Копы пообещали, что подобные мероприятия будут продолжаться до конца месяца.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел назвали украинские регионы, ставшие "лидерами" по числу проституток, задержанных полицейскими. "Чемпионом" стала Одесская область – здесь за год были выявлены 229 проституток, которые попадались 626 раз.

На втором месте оказалась Днепропетровская область, где были обнаружены 102 "жрицы любви" и зафиксировано 182 правонарушения. А третьей стала Херсонская область, в которой было выявлено 77 проституток, которых задерживали 106 раз.

Кроме того, мы писали, как в Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

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