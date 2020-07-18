В Херсоне мужчина устроил стрельбу: ранен подросток

В Херсоне полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил 17-летнего парня. Пуля попала юноше в шею.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел вечером 17 июля. Тогда подросток вместе с товарищем выносил мусор на улице. Внезапно он почувствовал боль в шее – в парня выстрелили.

Копы бросились на поиск злоумышленника. При осмотре места происшествия они вычислили траекторию полета пули. Потом на вентиляционной металлической трубе полицейские обнаружили входные пулевые отверстия. Рядом на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, что попала в шею юноши.

Потом правоохранители установили личности жителей, проживающих в многоэтажке, окна и балконы, которые выходят в зону обстрела. Выяснилось, что один из жителей многоэтажки недавно купил прицел для пистолета. Подозреваемого 66-летнего мужчину задержали.

По его словам, он открыл огонь из пневматического пистолета "Флобер". Мужчина уверяет, что в качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома и в парня попал случайно.

"Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", – рассказали в полиции.

Кроме того, не так давно во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

А в Новомосковске Днепропетровской области 28 июня произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться