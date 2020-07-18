Українська
$ 27,27
31,13
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Херсоне мужчина устроил стрельбу: ранен подросток

18 июля, 15:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пуля попала юноше в шею

В Херсоне полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил 17-летнего парня. Пуля попала юноше в шею.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел вечером 17 июля. Тогда подросток вместе с товарищем выносил мусор на улице. Внезапно он почувствовал боль в шее – в парня выстрелили.

Копы бросились на поиск злоумышленника. При осмотре места происшествия они вычислили траекторию полета пули. Потом на вентиляционной металлической трубе полицейские обнаружили входные пулевые отверстия. Рядом на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, что попала в шею юноши.

Потом правоохранители установили личности жителей, проживающих в многоэтажке, окна и балконы, которые выходят в зону обстрела. Выяснилось, что один из жителей многоэтажки недавно купил прицел для пистолета. Подозреваемого 66-летнего мужчину задержали.

По его словам, он открыл огонь из пневматического пистолета "Флобер". Мужчина уверяет, что в качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома и в парня попал случайно.

"Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", – рассказали в полиции.

Кроме того, не так давно во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

А в Новомосковске Днепропетровской области 28 июня произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Херсон задержание подросток ранение стрельба мужчина

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видео
Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видеоДругие регионы
Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курорта
Коронавирус обнаружили на базе отдыха херсонского курортаДругие регионы
Найдены деньги и оружие с ограбления автомобиля
Найдены деньги и оружие с ограбления автомобиля "Укрпочты": новые деталиДругие регионы
В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)
В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)Другие регионы
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина
Убийство на рыбалке под Житомиром: стрелок настаивает, что защищался
Убийство на рыбалке под Житомиром: стрелок настаивает, что защищалсяДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять