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Стало известно, куда отправят больных на коронавирус в Херсоне

28 февраля, 10:37

Тина Наринецкая

Больницу уже подготовили к приему больных

Украина продолжает готовиться к возможному занесению опасного коронавируса из Китая в страну. Больницу для приема больных уже подготовили в Херсоне, сообщает "Нова Каховка Оnline".

Если в городе у кого-то обнаружат признаки болезни, его госпитализируют в Херсонскую областную инфекционную больницу им. И. Горбачевского. Именно она станет базовой для оказания помощи больным с коронавирусом.

Медучреждение на готовность к приему пациентов уже проверил глава Херсонской Юрий Гусев.

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"Больница обеспечена 135 кроватями и 6 кроватями реанимации. По области организовано развертывание до 400 боксированных отделений. Этого достаточно для того, чтобы оказывать медицинскую помощь этой категории больных. Больница также обеспечена медикаментами, дезинфицирующими растворами, средствами индивидуальной защиты", – рассказал главврач больницы Владимир Митковский.

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Кроме того, в ближайшее время в область привезут тест-системы на выявление коронавируса.

Ранее мы писали, что к борьбе с китайским коронавирусом подготовилась Днепропетровская область. В Днепре больных отправят в 21 больницу, а в Кривом Роге – в 1 инфекционную больницу.

Кроме того, американский ученый Роберт Редфилд заявил, что этот коронавирус может жить на поверхностях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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