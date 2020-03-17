В Одессе из-за коронавируса изменили правила движения транспорта

В Одессе из-за распространения коронавируса решили изменить правила пользования общественным транспортом.

Как сообщили в мэрии города, нововведения были введены с 17 марта, в соответствии с обращением президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, водителям маршрутных такси запретили перевозить более 10 пассажиров, а в трамваях, троллейбусах и автобусах на городских маршрутах – не более 20 пассажиров.

Кроме того, пассажиров обязали надевать средства индивидуальной защиты – маски.

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Власти города обратились к одесситам с призывом не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра, чтобы не допустить распространения СOVID-19.

В свою очередь, жители города не стали выполнять распоряжения руководства страны и города – хотя маршрутки, троллейбусы и автобусы не заполнены, но пассажиров в них намного больше установленного количества. При этом маски носят единицы, сообщает "Думская".

"В это время у меня в маршрутке заняты, и сидячие, и стоячие места, а сейчас вот на вокзал всего троих привез. И все равно в час пик соблюдать правило "до 10 человек" нереально. Я же не буду выгонять, людям нужно ехать", – рассказал журналистам водитель-маршрутчик.

Кроме того, утренние электрички, которые привозят работающих в городе жителей области, пришли битком набитыми, и масок почти ни у кого не было.

Отметим, что Зеленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Ранее сообщалось, что во многих городах Украины решили закрыть все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса. Будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Напомним, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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