Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

В Одессе из-за коронавируса изменили правила движения транспорта

17 марта, 12:05

Руслан Ровик

Пассажиров общественного транспорта обязали надевать защитные маски

В Одессе из-за распространения коронавируса решили изменить правила пользования общественным транспортом.

Как сообщили в мэрии города, нововведения были введены с 17 марта, в соответствии с обращением президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, водителям маршрутных такси запретили перевозить более 10 пассажиров, а в трамваях, троллейбусах и автобусах на городских маршрутах – не более 20 пассажиров.

Кроме того, пассажиров обязали надевать средства индивидуальной защиты – маски.

Реклама

Власти города обратились к одесситам с призывом не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра, чтобы не допустить распространения СOVID-19.

В свою очередь, жители города не стали выполнять распоряжения руководства страны и города – хотя маршрутки, троллейбусы и автобусы не заполнены, но пассажиров в них намного больше установленного количества. При этом маски носят единицы, сообщает "Думская".

В тренде
ВСУ снова понесли потери на Донбассе: где было "жарко"

"В это время у меня в маршрутке заняты, и сидячие, и стоячие места, а сейчас вот на вокзал всего троих привез. И все равно в час пик соблюдать правило "до 10 человек" нереально. Я же не буду выгонять, людям нужно ехать", – рассказал журналистам водитель-маршрутчик.

Кроме того, утренние электрички, которые привозят работающих в городе жителей области, пришли битком набитыми, и масок почти ни у кого не было.

Отметим, что Зеленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Ранее сообщалось, что во многих городах Украины решили закрыть все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса. Будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Напомним, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

автобус транспорт Одесса маршрутки трамвай троллейбус коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин в Одессе: стали известны подробности ограничений
Карантин в Одессе: стали известны подробности ограниченийОдесса
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)
В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото)Одесса
Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать
Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать "7 километр" в ОдессеОдесса
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)Украина
Вслед за Львовом Одесса закрывает торгово-развлекательные заведения
Вслед за Львовом Одесса закрывает торгово-развлекательные заведенияОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...