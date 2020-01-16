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В Херсоне обнаружили квартиру с мертвецами: что произошло

16 января, 09:46

Мужчины предположительно погибли в одно и то же время

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Херсоне в квартире жилого дома обнаружили страшную находку – двух мертвых мужчин. Об этом сообщает 0552.ua.

Первыми заподозрили неладное соседи, которые почувствовали вонь через общую вентиляцию. Они позвонили сыну проживавшего в квартире мужчины. На звонки и стук в дверь никто не реагировал, и мужчина обратился за помощью к спасателям и полиции.

На место приехали полицейские, и в их в присутствии дверь взломали. Внутри они обнаружили жуткую картину – два трупа. Погибшие оказались 61-летним отцом заявителя и 41-летний брат его жены. Предположительно мужчины погибли в одно и то же время.

Как сообщает "Херсон типичный", погибший пенсионер три недели не выходил на связь. За это время тела в квартире буквально сгнили. По данным издания, следов драки копы не нашли и наиболее вероятной версией остается не убийство, а отравление. Точная причина гибели будет установлена после токсикологической экспертизы.

Ранее в Киеве произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

Также в Запорожье правоохранители нашли мальчика, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями. Мать мальчика была убита, а ее сожитель был повешен на двери.

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