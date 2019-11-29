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В Херсоне под областной прокуратурой устроили "дымный" протест

29 ноября, 17:48

Активисты выступили против мягкой меры пресечения возможному убийце

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К прокуратуре Херсонской области с протестом пришли местные активисты, которые забросили учреждение дымовыми шашками, демонстрируя свое отношение к решению суда, выпустившего под домашний арест Александра Тарасенко, подозреваемого в убийстве.

На прошлой неделе 26-летний мужчина признался, что зарезал своего друга и в ходе следственного эксперимента показал, как в собственной машине ножом убивал 22-летнего товарища. После этого он закопал тело жертвы на свалке.

Несмотря на признания в убийстве, суд отпустил Тарасенко под круглосуточный домашний арест, но без обязательного ношения электронного браслета.

Горожане считают, что дело было куплено, а потому пришли пикетировать областную прокуратуру.

"Я считаю, что Саша Тарасенко не должен находиться под домашним арестом – убийца заслуживает наказания, для меня – даже пожизненного, как для матери", – отметила мать убитого парня.

"Учитывая личность, а также в связи с тем, что он совершил особо тяжкое преступление, прокуратура не соглашается с этим решением. Сейчас он сидит без браслета, но это было решение суда", – подчеркнул Алексей Кравченко, первый заместитель руководителя Херсонской местной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они до смерти забили человека и украли у него бензопилу .

Тем временем в Одессе две жительницы Белгород-Днестровского района подсыпали новым знакомым из Винницкой области снотворное в алкоголь и ограбили их. Для одного из пострадавших доза, смешанная со спиртным, оказалась смертельной .

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Источник: Сегодня

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