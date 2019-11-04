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В Херсоне подростки устроили стрельбу из-за девушки

4 ноября, 14:48

Юношу, который открыл огонь по сопернику, сейчас разыскивает полиция

/ Фото: AFP

В Херсоне подростки поссорились из-за девушки, которая им обоим нравилась. Конфликт закончился стрельбой.

"На улице Вишневой двое 15-летних юношей поссорились из-за девушки, которая нравилась им обоим. У одного из участников конфликта был пневматический пистолет, из которого он несколько раз выстрелил в соперника", – рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

По ее словам, пострадавший получил ранение правого предплечья и правого бедра. Юношу доставили в Херсонскую областную клиническую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Сейчас копы разыскивают юношу, который открыл огонь.

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Ранее мы сообщали, что несколько дней назад словесная перепалка в центре Киева закончилась стрельбой. Прохожий решил заступиться за подростков, к которым приставали неизвестные, и вдруг один из них выхватил пистолет и выстрелил мужчине в руку.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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Херсон подростки стрельба девушка ссора пострадавший

Источник: УНИАН

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