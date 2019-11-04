В Херсоне подростки устроили стрельбу из-за девушки

В Херсоне подростки поссорились из-за девушки, которая им обоим нравилась. Конфликт закончился стрельбой.
"На улице Вишневой двое 15-летних юношей поссорились из-за девушки, которая нравилась им обоим. У одного из участников конфликта был пневматический пистолет, из которого он несколько раз выстрелил в соперника", – рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.
По ее словам, пострадавший получил ранение правого предплечья и правого бедра. Юношу доставили в Херсонскую областную клиническую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас копы разыскивают юношу, который открыл огонь.
Ранее мы сообщали, что несколько дней назад словесная перепалка в центре Киева закончилась стрельбой. Прохожий решил заступиться за подростков, к которым приставали неизвестные, и вдруг один из них выхватил пистолет и выстрелил мужчине в руку.
Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается прямо в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк