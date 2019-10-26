Стрельба под Киевом: один человек получил ранение

На месте стрельбы копы изъяли пистолет / Фото: Нацполиция

В пригороде Киева – Броварах – произошла стрельба: во время ссоры мужчина выстрелил в своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, инцидент произошел в ночь на 26 октября на улице Грушевского, после ссоры, вспыхнувшей между двумя мужчинами.

"Установлено, что по улице Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", – говорится в сообщении.

Стрелком оказался 31-летний броварчанин, которого полицейские задержали. В ходе осмотра места происшествия копы изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями, а также патроны.

Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Стоит напомнить, что 25 октября в Харькове произошла стрельба на парковке у супермаркета. Как сообщили в полиции, выстрелы прогремели в ходе "бандитской разборки".

Также в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram