В Херсоне полиция разоблачила наркоторговцев: изъяли "товара" на 300 тысяч гривен

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили двух жителей Херсона за сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах. Полицейские изъяли психотропные вещества на общую сумму 300 тысяч гривен. Об этом говорится на сайте Нацполиции Херсонской области.

"Мы выяснили, что двое херсонцев 23-х и 25-ти лет организовали на территории города и области сбыт особо опасных психотропных веществ (амфетамина и соли). Заказ принимали в сети интернет при переписке в мессенджере. После того, как клиент переводил деньги на электронный кошелек, ему посылали адрес "закладки", и он забирал мини-контейнер с психотропным веществом", – сообщил начальник Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьев.

В рамках открытых двух уголовных производств полицейские провели обыски в домах подозреваемых. У одного из них изъяли 300 грамм амфетамина и особенно опасное вещество PVP (соли). Также изъяты мобильные телефоны, упаковочные материалы, электронные весы и автомобиль. Все изъятое направлено на исследование.

Полиция открыла уголовное производство, подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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