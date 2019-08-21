Полиция задержала опасную банду, которая грабила элитные квартиры по всей Украине

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения

Полиция в результате спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области синхронно задержала участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, спецоперация прошла быстро и без применения табельного огнестрельного оружия. В задержании группировки принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение полиции КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - сказано в сообщении.

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Полиция задержала налетчиков. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Уголовное производство открыто по ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущества. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Ранее под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

Продолжаются обыски по месту жительства грабителей и месту сокрытия награбленного имущества.

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