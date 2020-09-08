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В Херсоне убили журналиста: подозреваемого задержали

8 сентября, 11:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Тело погибшего обнаружила дочь бывшего корреспондента

В Херсоне погиб журналист и бывший корреспондент Григорий Кривец.

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Об этом сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров, пишет "Укринформ".

"Мужчина был жестоко избит, в результате чего он умер. В настоящее время задержали пасынка убитого, он находится в изоляторе временного содержания", - сказал Байдаров.

Он добавил, что следователи начали уголовное производство.

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/ Фото: Укринформ

Кроме того, в местном СМИ "Херсон Типичный" написали, что подозреваемым в убийстве является пасынок Кривца. Отмечается, что парень начал много пить, а затем и употреблял наркотики. Когда у подозреваемого закончились деньги, он набросился на Кривца и забил его до смерти.

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Лежащего на полу в крови 78-летнего погибшего обнаружила дочь. Она же вызвала полицейских, которые задержали злоумышленника. По данным СМИ, подозреваемый плохо соображал и на нем была окровавленная одежда.

После того, как парня поместили в изолятор временного содержания, он объявил себя "посланником небес". Вероятно, правоохранители назначат психиатрическую экспертизу.

Начальник Корабельного отделения Нацполиции Андрей Сколибог сказал, что 7 сентября в суд направят представление об аресте задержанного на весь период следствия.

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Напомним, ранее в Харькове во время уличной драки в Основянском районе 19-летний парень получил удар ножом в грудь и позже скончался в больнице. Полиция подозревает в убийстве брата погибшего.

Кроме того, недавно в столице правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины. Подробнее об этом смотрите в сюжете "Сегодня":

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журналист убийство Херсон
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