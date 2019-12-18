В Херсоне водитель на просьбу выдать билет угрожал пассажирке выкинуть ее из маршрутки

Фото: www.t.ks.ua

В Херсоне произошел вопиющий случай – водитель маршрутки угрожал пассажирке выкинуть ее из автобуса, когда женщина попросила выдать ей билет. Об этом сообщает "Транспорт Херсона" в Facebook.

Как выяснилось, инцидент случился 16 декабря в автобусе на маршруте 20. В ответ на просьбу женщины, мужчина начал угрожать выбросить ее из маршрутки. После того, как пассажирка включила видео, водитель вернулся на свое место и больше не проронил не слова. Билет женщине он не выдал и деньги не взял.

На место вызвали полицию и пассажирка написала заявление.

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Фото: Транспорт Херсона, Facebook

Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП самых вежливых и злых маршрутчиков Украины. В Киеве водитель сломал руку пассажирке, а в Одессе маршрутчик завез старушку прямо под подъезд.





Кроме того, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях конфликтов в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки. И что делать, если пассажиры не всегда могут спокойно поделить сидячие места.

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