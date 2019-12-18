В Херсоне задержали более трех тонн подозрительного песка

В морском порту "Херсон" задержали 3600 килограммов песка. На вид он – черный, жирный и влажный, а его стоимость – 1,20 евро за тонну.

По документам это – песок. Однако таможенники заподозрили контрабанду опасных отходов. Оказалось, что груз прибыл из Черногории, и этим песком планировали засыпать городскую мусорную свалку.

Предприниматель заверил в безопасности песка, однако представители власти утверждают, что разрешения на ввоз были фальсифицированы. В деле разбираются правоохранители.

"Есть программа европейского банка на 50 миллионов – очистки пяти грязных точек Европы, и это груз двигается к территории Украины. Мы знаем, что на территорию Херсонской области может прибыть 10 тысяч тонн", – рассказал и. о. начальника Херсонской таможни Александр Чуцкий.

По документам это должен быть песок. Указанная стоимость – почти в десять раз ниже рыночной.

"Это абсолютно не песок, который можно использовать", – говорит городской голова Херсона Владимир Николаенко, переминая в ладони горсть смеси. Она влажная, жирная, на ладони оставляет черные следы.

"Мы сегодня от таможенников получили предварительный анализ этой смеси, они говорят, что там действительно есть большие примеси свинца", – говорит мэр Херсона Владимир Николаенко.

Руководитель фирмы, которая привезла смесь в Украину, защищает содержимое корабля.

"Опасных веществ здесь нет", – уверяет исполнительный директор фирмы Юрий Жовтяк.

А то, что смесь подозрительная на вид, утверждает представитель фирмы, объясняется тем, что, на самом деле, это такой вид породы.

"Это черногорский песок, он черного цвета, вулканического происхождения. Таким обрабатывали судна, чистили их днища", – заверил Жовтяк.

В подтверждение того, что порода безопасна, представитель фирмы предоставляет документы. Их достоверность уже проверяют в полиции.

"Исследуются обстоятельства относительно достоверности тех выводов, которые предоставлены таможенным брокером", – рассказал начальник отдела следственного управления Нацполиции в Херсонской области Олег Мальчевский.

Предприниматель рассказывает, что три года искал, куда сбыть груз. Предлагал полигонам в Одессе, Николаеве, но выгодные условия предложили на свалке в Херсоне – там пескоструй нужен, чтобы засыпать отходы. Сейчас они стоят открытыми. Нина Дудченко, директор предприятия, которое обслуживает свалку, работает в должности с августа. Говорит – договор о завозе этой смеси заключил ее предшественник.

"Я тоже била удивлена, ​​но случилось то, что случилось. С августа он у нас не работает, на предприятии не появляется, на связь очень редко выходит", – объяснила женщина.

Впрочем, поставщики этого странного песка убеждают: о том, что предыдущий руководитель здесь не работает с августа – не знали. Поскольку в октябре они еще вели переговоры.

То, что соглашение было фиктивным, уже подтвердили правоохранители.

"На самом деле, такие документы горисполкомом не выдавались, сейчас устанавливается, кто именно сделал эти документы и дал для растаможивания данного груза", – сообщил начальник отдела следственного управления Нацполиции в Херсонской области Олег Мальчевский.

Дело расследует полиция. Экс-директора ищут. Окончательных результатов экспертизы черного вещества ждут до конца недели, тогда и должны решить, что будет с горами смеси в порту далее.

Но мэр уже нервничает, потому что судно, которое привезло смесь в Херсон, находилось в найме, задержать его украинские таможенники не имели права. Куда денут опасное вещество из города, чиновник не знает.

"Как вы будете убирать это?", – спрашивает мэр Херсона Владимир Николаенко у представителя фирмы.

"Будем тогда думать, но оно не подтвердится", – отвечает представитель фирмы Юрий Жовтяк, будучи уверенным в том, что экспертиза докажет безвредность груза.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за незаконной добычи песка и гравия в Украине могут начаться наводнения.

Специалисты рассказали "Сегодня", что остановить копателей сможет только повышение штрафов. Варварские кражи земных недр вредят экосистеме и приводят к паводкам. Наводнения – и без того частые явления в Украине. Недавно на Прикарпатье вследствие непогоды оказались затопленными почти тысяча домов.

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