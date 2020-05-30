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На Херсонщине депутату сообщили о подозрении в рейдерстве

30 мая, 19:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчину подозревают в попытке "отжать" фирму беглого колаборанта

В Херсонской области депутату Новотроицкого райсовета объявили о подозрении в попытке рейдерского захвата предприятия "ЧОП Чонгар".

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как выяснилось в ходе расследования, рейдерский захват крупного фермерского хозяйства в Геническом районе произошел в феврале 2019 года. В собственности предприятия находилось 38 единиц сельскохозяйственной техники, а в аренде – около 2500 гектаров земли.

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Подозреваемый, используя поддельные документы, завладел корпоративными правами "ЧОП Чонгар" – он лично доставил их в отдел государственной регистрации, там перерегистрировал предприятие на свое имя, изменив при этом место его регистрации.

Своими действиями чиновник нанес предприятию ущерб на сумму полтора миллиона гривен. За время досудебного расследования была отменена регистрация корпоративных прав и восстановлены права потерпевших.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, были открыты уголовные производства по статьям "противоправное завладение имуществом предприятия" и "подделка документов".

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства областной полиции и прокуратуры.

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Также выяснилось, что фирма "ЧОП Чонгар" принадлежит семье коллаборанта Сейтумера Ниметуллаева, который в 2014 году бежал в оккупированный Крым и возглавил там организацию "Къырым бирлиги".

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре прошлого года в Украине открыли Офис противодействия рейдерству. Теперь каждый человек, чьи права собственности нарушены, может обратиться за помощью.

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рейдерство рейдерский захват чонгар Херсонская область

Источник: Сегодня

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