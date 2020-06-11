В Херсонской области избили и сломали руку младенцу: родителей девочки ищут

В Херсонской области произошел вопиющий случай – семимесячную девочку избили, сломали ей руку и бросили одной дома.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ребенка в ужасном состоянии в селе Подо-Калиновка нашли соцработники. Одна из соцработниц позвонила в Олешковское отделения утром 10 июня. По ее словам, девочка находилась дома одна, а на ее теле было много гематом. Младенца сразу же госпитализировали в Олешковскую центральную районную больницу.

В больнице у девочки диагностировали перелом руки и оказали необходимую помощь. Потом же врачи решили отправить младенца в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, где он пройдет полное обследование.

"Сейчас по месту жительства девочки работает следственно-оперативная группа районного подразделения полиции. Правоохранители проводят первоочередные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения горе-родителей", – сообщили в полиции.

Как рассказал и.о. начальника Алешковского отделения полиции Виталий Бондарь, семья девочки уже несколько лет находится на учете в службе по делам детей. Кроме того, старшего сына инспекторы изъяли из семьи несколько лет назад – его систематически избивал отец. Тогда в отношении мужчины было открыто уголовное производство и суд приговорил его к двум годам тюрьмы. Но приговор еще не вступил в законную силу.

"По данному факту следственными Алешковского отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранителями готовится представление в службу по делам детей об изъятии ребенка из неблагополучной семьи", – добавили копы.

Ранее мы рассказывали, что в Херсонской области мать вместе с новорожденной дочерью жила в зарослях лесополосы. После того, как их нашли полицейские, женщина бросила ребенка и сбежала.

А в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Они две недели просидели в холодном доме и без еды.

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