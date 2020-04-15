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В Херсонской области женщина поселилась с новорожденной дочкой в лесу

15 апреля, 15:03

Тина Наринецкая

Мать с младенцем нашли в лесополосе

В Херсонской области мать вместе с новорожденной дочерью жила в зарослях лесополосы у поселка Высокополье. После того, как их нашли полицейские, горе-мать бросила ребенка и сбежала.

Как рассказали в местной полиции, мать и ребенка немедленно отвезли в больницу для обследования. По словам начальника Высокопольского отделения полиции Сергея Курдилова, горе-матери – 42 года, а девочке тогда было всего 13 дней. У женщины не было свидетельства о рождении ребенка. Но, по ее словам, она рожала в Покрове Днепропетровской области. В Высокополье женщина приехала якобы к отцу своей дочери. Мужчину она не нашла, и решила уйти жить в лес.

"В общем, женщина плохо шла на контакт, ничего о себе не рассказывала, ее документы оказались просроченными", – отметили в полиции.

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На этом, и без того невеселая история, не закончилась. В больнице горе-мать пробыла только пять дней. Сначала она, по словам врачей, заботилась о дочери, а потом внезапно сбежала, бросив ребенка.

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Малышку на произвол судьбы не бросили. Для нее собрали все необходимое на первое время: пеленки, памперсы, одежду и детское питание. Пока что девочка находится в больнице и набирается сил. Тем временем копы разыскивают ее мать.

Напомним, не так давно в Черновцах у родителей забрали двух девочек. Дети жили в полной антисанитарии и с козой в доме.

А в Кировоградской области полиция отобрала восемь детей у родной матери. Они две недели просидели в холодном доме и без еды.

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