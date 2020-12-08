В Херсонской области на взятке попался налоговик

В Херсонской области правоохранители разоблачили во взяточничестве заместителя начальника одного из управлений налоговой службы.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, чиновник требовал и получил 3000 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателя за непрепятствование его работе.
Речь идет о заместителе начальника управления – начальнике отдела налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.
Он обещал предпринимателю за "вознаграждение" принять положительное решение о снятии предприятия из группы "рискованных" и разблокировании налоговых деклараций.
Сразу после получения оговоренной суммы налоговика задержали. Ему сообщено о подозрении по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что в Харькове налоговик погорел на взятках. Продолжаются обыски по местам работы и в домах чиновника и посредника.
Также напомним, начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.
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