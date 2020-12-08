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В Херсонской области на взятке попался налоговик

8 декабря, 10:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Чиновника задержали сразу после получения "вознаграждения"

В Херсонской области правоохранители разоблачили во взяточничестве заместителя начальника одного из управлений налоговой службы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, чиновник требовал и получил 3000 долларов США неправомерной выгоды от предпринимателя за непрепятствование его работе.

Речь идет о заместителе начальника управления – начальнике отдела налоговой службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.

Он обещал предпринимателю за "вознаграждение" принять положительное решение о снятии предприятия из группы "рискованных" и разблокировании налоговых деклараций.

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Сразу после получения оговоренной суммы налоговика задержали. Ему сообщено о подозрении по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Харькове налоговик погорел на взятках. Продолжаются обыски по местам работы и в домах чиновника и посредника.

Также напомним, начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

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взятка налоговая начальник полиция налоговики Херсонская область
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