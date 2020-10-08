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В Херсонской области на взятке попался военком

8 октября, 10:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину задержали сразу после получения части средств

В Херсонской области правоохранители задержали районного военкома, которого подозревают в коррупции.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, он требовал 1000 долларов США за то, чтобы уклониста не разыскивали и в дальнейшем не призывали в ряды Вооруженных Сил Украины.

Мужчину задержали сегодня, 8 октября, после получения части средств – 300 долларов США.

Кроме денег, полученных в качестве взятки, в служебном кабинете военного правоохранители изъяли еще 3800 долларов США.

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Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Ранее мы сообщали, что в Умани начальник отдела полиции попался на взятке. За деньги он обещал не создавать искусственные доказательства причастности потерпевшего к преступлению, которое он не совершал.

Также напомним, в Житомире на получении взятки попался доцент одного из местных университетов. За 2900 долларов он обещал абитуриенту обеспечить его поступление в вуз.

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Также в столице нарушительница ПДД находчиво пыталась подкупить копов. Смотрите видео:

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взятка коррупция полиция военком Херсонская область
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