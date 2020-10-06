В Умани начальник отдела полиции попался на взятке (фото)

В Умани Черкасской области разоблачили во взяточничестве начальника одного из секторов Уманского отдела полиции и его посредника.

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Как рассказали в пресс-службе ГБР, полицейский и его сообщник требовали от местного жителя 3500 долларов США. Взамен они обещали не создавать искусственные доказательства причастности потерпевшего к преступлению, которое он не совершал.

ГБР задокументировало получение первой части взятки в сумме 1000 долларов США, которые фигуранты дела разделили между собой.

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Следователи ГБР задержали посредника после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе разоблачили группировку "оборотней" в погонах.

Напомним, недавно в Днепропетровской области разгорелся скандал – банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей.

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