В Херсонской области над пляжем пронесся военный самолет (видео)

В курортном поселке Лазурное в Скадовском районе Херсонской области над пляжем пролетел военный самолет. Инцидент на видео сняли отдыхающие.

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Как сообщает Telegram-канал "ХС Харьков", самолет тут заметили 28 августа.

Видео: ХС Харьков

"Непонятные сверхнизкие полеты военных над пляжем в Лазурном, Херсонская область", – подписали очевидцы ролик.

Что над пляжем с отдыхающими делал военный самолет, пока неизвестно.

Напомним, не так давно в Запорожской области на пляже курортной Кирилловки двое водителей устроили дрифт прямо на пляже. При этом шоферы не обращали внимания на играющих детей и людей, отдыхающих на побережье. Видео инцидента опубликовали в YouTube. На ролике можно увидеть, как две машины кружат по песку, поднимая тучи пыли.

Видео: YouTube-канал / Яна Янек

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А в оккупированном Крыму в поселке Форос охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Туристы попросили его показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию.

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