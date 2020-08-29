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В Херсонской области над пляжем пронесся военный самолет (видео)

29 августа, 10:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Полет засняли на видео отдыхающие

В курортном поселке Лазурное в Скадовском районе Херсонской области над пляжем пролетел военный самолет. Инцидент на видео сняли отдыхающие.

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Как сообщает Telegram-канал "ХС Харьков", самолет тут заметили 28 августа.

Видео: ХС Харьков

"Непонятные сверхнизкие полеты военных над пляжем в Лазурном, Херсонская область", – подписали очевидцы ролик.

Что над пляжем с отдыхающими делал военный самолет, пока неизвестно.

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Напомним, не так давно в Запорожской области на пляже курортной Кирилловки двое водителей устроили дрифт прямо на пляже. При этом шоферы не обращали внимания на играющих детей и людей, отдыхающих на побережье. Видео инцидента опубликовали в YouTube. На ролике можно увидеть, как две машины кружат по песку, поднимая тучи пыли.

Видео: YouTube-канал / Яна Янек
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А в оккупированном Крыму в поселке Форос охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Туристы попросили его показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию.

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видео самолет военные пляжи отдыхающие Херсонская область
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