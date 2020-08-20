"Деградантов подвезли": в Кирилловке водители устроили дрифт прямо на пляже (видео)

На ролике видно, как две машины кружат у моря, не обращая внимание на отдыхающих

В Запорожской области, на пляже курортной Кирилловки двое водителей устроили дрифт прямо на пляже. При этом шоферы не обращали внимания на играющих детей и людей, отдыхающих на побережье.

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Соответствующее видео на своем YouTube канале опубликовала пользователь под ником Яна Янек.

На ролике можно увидеть, как две машины кружат по песку, поднимая тучи пыли. Маленькие дети, которые бегали у моря, испуганно остановились рядом с родителями, а взрослым пришлось наблюдать за подобными "развлечениями", ожидая, пока машины уедут.

"Кирилловке деградантов подвезли. Собственно, ничего нового, Кирилловка, одним словом", - с сарказмом подчеркнула автор видео.

Видео: YouTube-канал / Яна Янек

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кирилловке решили провести уборку медуз, и несколько человек вышли на пляж, чтобы с помощью швабры, и просто руками выбросить на берег морских обитателей.

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Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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