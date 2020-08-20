Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

"Деградантов подвезли": в Кирилловке водители устроили дрифт прямо на пляже (видео)

20 августа, 17:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

На ролике видно, как две машины кружат у моря, не обращая внимание на отдыхающих

В Запорожской области, на пляже курортной Кирилловки двое водителей устроили дрифт прямо на пляже. При этом шоферы не обращали внимания на играющих детей и людей, отдыхающих на побережье.

Реклама

Соответствующее видео на своем YouTube канале опубликовала пользователь под ником Яна Янек.

На ролике можно увидеть, как две машины кружат по песку, поднимая тучи пыли. Маленькие дети, которые бегали у моря, испуганно остановились рядом с родителями, а взрослым пришлось наблюдать за подобными "развлечениями", ожидая, пока машины уедут.

"Кирилловке деградантов подвезли. Собственно, ничего нового, Кирилловка, одним словом", - с сарказмом подчеркнула автор видео.

В тренде
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Видео: YouTube-канал / Яна Янек

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кирилловке решили провести уборку медуз, и несколько человек вышли на пляж, чтобы с помощью швабры, и просто руками выбросить на берег морских обитателей.

Реклама

Ранее мы также сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пляжи запорожская область дрифт кирилловка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Бердянска обнаружили
У Бердянска обнаружили "медузный остров" (видео)Украина
Пытали и убивали животных: под Запорожьем подожгли дом живодеров (видео)
Пытали и убивали животных: под Запорожьем подожгли дом живодеров (видео)Запорожье
В Запорожье пронесся мини-смерч: стихия попала на видео
В Запорожье пронесся мини-смерч: стихия попала на видеоЗапорожье
"Вторая волна": Азовское море заполонили новые полчища медуз (видео)Запорожье
В Запорожской области живодерке избрали меру пресечения: что решил суд
В Запорожской области живодерке избрали меру пресечения: что решил судЗапорожье
В Кирилловке на пляже устроили уборку медуз (видео)
В Кирилловке на пляже устроили уборку медуз (видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять