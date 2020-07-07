В Херсонской области из-за аномальной жары погибли два человека

Мужчина и женщина погибли во время работы в поле

В Украине уже несколько дней удерживается очень жаркая погода. Она уже унесла жизни двух человек – от теплового удара скончались мужчина и молодая женщина.

Как сообщает "Херсон Оnline", первой жертвой жары стала 25-летняя женщина из Белозерского района. Она работала в поле между селами Антоновка и Садовое. Там же, недалеко от воинской части, ее обнаружили без сознания. По словам медиков, женщина умерла от теплового удара.

Подобный случай произошел и в Голопристанском районе. Там, на въезде в село Приморское, мертвым нашли 39-летнего мужчину. Он скончался от теплового удара прямо в комбайне.

Эти смерти подтвердила заместитель директора областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Инесса Чамлай, сообщает "Суспільне Херсон".

"На прошлой неделе в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратилось 15 граждан по поводу перегрева организма. Пик обращений был 4 июля, в субботу, когда 6 граждан обратилось с тепловым ударом", – рассказала она.

Также Чамлай рассказала о симптомах теплового удара.

"Первый симптом перегревание организма и солнечного удара – головная боль. Головокружение, общее недомогание, может быть жажда, повышенное потоотделение, давление, сердцебиение. Надо завести в тень или прохладное помещение, положить горизонтально. Поднять ноги, наложить холодные компрессы. Направить вентилятор или помещение с кондиционером, дать холодной воды, дождаться, когда приедет бригада", - сообщила она.

Также эксперты не советуют в такую жару выходить на улицу с 10 до 17 часов. Кроме того, необходимо носить головной убор, одежду из натуральных тканей и брать с собой воду.

Ранее мы сообщали, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.

Об опасности жары смотрите в сюжете:

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