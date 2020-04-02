В Херсонской области после смерти медсестры на изоляцию отправили 130 ее коллег

В Олешках больница осталась практически без персонала

В Херсонской области после смерти медсестры с коронавирусом в городе Олешки 130 ее коллег были отправлены на самоизоляцию.

Об этом на брифинге заявил председатель областной государственной администрации Юрий Гусев.

"К сожалению, мы имеем первый летальный исход – женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", – отметил чиновник.

Также он добавил, что сейчас отрабатывают всех контактных лиц женщины. В настоящий момент на самоизоляции остаются медработники, работавшие в одном коллективе с умершей и контактировавшие с ней.

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Как заявил директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко, сейчас департамент рассматривает вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше.

"Пройдет две недели, в случае, если все будет нормально, они (медики – Ред.) вернутся к работе", - сказал он.

В настоящее время на самоизоляции в области находятся 130 медицинских работников.

Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля в Украине было подтверждено 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Больше об этом смотрите в сюжете.

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