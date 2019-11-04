В Херсонской области произошел массовый мор рыбы

По оценкам чиновников, погибло около двух миллионов рыбин

/ Фото: Facebook

В Голопристанском районе Херсонской области, на территории морского торгового порта, где добывают песок, погибло более двух миллионов особей рыбы.

Об этом во время селекторного совещания в областной государственной администрации сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько.

"По предварительной информации, более двух млн особей рыбы погибло. На сегодня это еще не окончательная цифра, будут подсчитывать ущерб, нанесенный окружающей среде", – отметил чиновник.

По его словам, на месте происшествия работали представители департамента экологической инспекции Черного моря, следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции.

Были отобраны пробы воды, их доставляют в Одессу для проведения лабораторных исследований. Предварительно рассматривается версия того, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине, что привело к выходу сероводорода, что вызвало мор рыбы.

"Поскольку рыба с лимана (Днепровско-Бугского лимана – Ред.) заходит на зимовку именно в такие места, там, где есть глубины, к сожалению, такая ситуация", – рассказал Попутько.

Как отметил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА, на территории карьера ощущается сильный запах сероводорода, а за его территорией – нет.

Также он отметил, что для выяснения причин того, что повлекло массовую гибель рыбы, необходимо привлечь представителей Гоструда, поскольку есть подозрение, что был нарушен процесс добычи песка.

Он также подчеркнул необходимость проведения мониторинга местных рынков Госпродпотребслужбой, чтобы не допустить продажи погибшей рыбы, поскольку местные жители едут на место мора собирать рыбу.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил собрать комиссию, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Я считаю, что это чрезвычайное происшествие... Если мы сейчас работаем над тем, чтобы наполнять наши природные водоемы и допускаем такие действия, то мы что-то делаем неправильно", – отметил глава администрации.

Ранее мы сообщали, что в горных реках Буковины восстанавливают популяцию королевской рыбы.

Также мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram