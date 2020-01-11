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В Херсонской области произошла стычка лесников с "черными лесорубами": есть погибший

11 января, 17:55

Браконьер попытался машиной сбить лесника и был застрелен

/ Фото: Facebook

В Херсонской области во время задержания браконьеров между сотрудниками лесного хозяйства и "черными лесорубами" произошла стычка, в ходе которой погиб человек.

Как заявили в Государственном лесном агентстве, 10 января, около 17 часов, во время проведения оперативного рейда на работников лесохраны напали браконьеры.

"Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль Нива-ВАЗ-2121 и пытался совершить наезд на работника государственной лесной охраны", – говорится в сообщении.

В свою очередь, сотрудник лесной охраны сделал предупредительный выстрел в воздух, на который нарушитель не среагировал, продолжая движение на лесника. Чтобы остановить машину и не допустить наезда, работник гослесохраны совершил выстрел по радиатору, но пуля срикошетила, пробила лобовое стекло и ранила нарушителя.

Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Позже копы оперативно разыскали троих нарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники происшествия были задержаны. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами".

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которого предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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браконьер стрельба лес лесник Херсонская область

Источник: Сегодня

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