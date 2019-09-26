В Херсонской области спасли упавшую в канал косулю

В Херсонской области спасатели извлекли из оросительного канала косулю. Когда она туда попала – неизвестно.

Напуганное животное пыталось самостоятельно выбраться, но безуспешно. Косуле не смогли помочь и местные жители, которые и вызвали спасателей.

Бойцы ГСЧС обвязали косулю веревкой и вытащили на берег. Животное сразу бросилось в лес.

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Напомним, ранее в селе Великий Тростянец под Полтавой на дорожном знаке вывесили тушу мертвого оленя. Егери заявили, что животное было застрелено браконьерами, которые демонстративно выставили следы своего преступления.

Убитого оленя на дорожном знаке первыми увидели местные жители. В том же селе, около сада, нашли и копыта животного. Люди возмутились, тем более что замученного животного могли видеть дети.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давноводная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

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