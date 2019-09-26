Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,49

В Херсонской области спасли упавшую в канал косулю

26 сентября, 16:06

Напуганное животное не смогло выбраться самостоятельно

В Херсонской области спасатели извлекли из оросительного канала косулю. Когда она туда попала – неизвестно.

Напуганное животное пыталось самостоятельно выбраться, но безуспешно. Косуле не смогли помочь и местные жители, которые и вызвали спасателей.

Бойцы ГСЧС обвязали косулю веревкой и вытащили на берег. Животное сразу бросилось в лес.

Реклама

Напомним, ранее в селе Великий Тростянец под Полтавой на дорожном знаке вывесили тушу мертвого оленя. Егери заявили, что животное было застрелено браконьерами, которые демонстративно выставили следы своего преступления.

Убитого оленя на дорожном знаке первыми увидели местные жители. В том же селе, около сада, нашли и копыта животного. Люди возмутились, тем более что замученного животного могли видеть дети.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давноводная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

спасатели Херсонская область косуля

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсенал
Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсеналДругие регионы
Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела трех человек, появились фото и видео
Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела трех человек, появились фото и видеоДругие регионы
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавших
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавшихДругие регионы
В Винницкой области в военной части погиб солдат
В Винницкой области в военной части погиб солдатДругие регионы
В Николаеве девушка устроила на дороге
В Николаеве девушка устроила на дороге "шоу одного актера"Другие регионы
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражей
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражейДругие регионы

Новости партнеров

Loading...