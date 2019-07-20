В Полтавской области на въезде в село вывесили тушу оленя

Егеря подозревают, что браконьеры бросили им вызов

На въезде в село Великий Тростянец под Полтавой на дорожном знаке вывесили тушу мертвого оленя. Егеря уверены, что животное было застрелено браконьерами, которые демонстративно выставили следы своего преступления.

Убитого оленя на дорожном знаке первыми увидели местные жители. В том же селе, около сада, нашли и копыта животного. Люди возмутились, тем более, что замученного животного могли видеть дети.

"Ну это какие-то дураки, извините за выражение! Если бы они были умными, они бы его сьели, закопали бы его и не осталось бы и следа. А это просто вызов какой-то. Негодяи, короче, что говорить", – возмущен житель Великого Тростянца Николай Костенко.

Сразу за селом начинается лес. Именно здесь местное охотничье хозяйство должно было выпускать оленей. Однако там журналистов "Сегодня" уверили, что убили не их животное: егеря всю ночь дежурили в лесу и выстрелов не слышали.

"Эта туша из области привезена. Ну сто процентов, я смотрю, какая-то не наша. Мы же фотографируем своих оленей, всех знаем", – говорит главный охотовед предприятия Петр Нос.

Охотовед Петр Нос рассматривает фото убитого животного. Говорит: это молодой двухлетний самец. Охотиться на таких запрещено. Егеря уверены: животное убили браконьеры. А вывесили, чтобы показать свою силу. Ведь егерские патрули не дают им заходить в лес.

"Один из браконьеров, которых мы знаем (они известны), говорит: вы забрали у меня самое дорогое", – говорит главный охотовед предприятия Петр Нос.

Егеря охотничьего хозяйства патрулируют лес на служебных машинах, охраняя от браконьеров своих животных. На выпущенных из вольера оленей нельзя будет охотиться еще лет пять. Что касается убитого оленя – делом занимается полиция.

"На данный момент работниками полиции назначены соответствующие экспертизы. Это касается баллистических экспертиз. Также мы должны получить официальную информацию, является ли это животное занесенным в Красную книгу", – говорит представитель Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Если браконьера найдут и докажут его вину, наказание, которое грозит виновному, колеблется от штрафа в размере трех тысяч гривен до ограничения свободы до трех лет.

Тем временем охотничье хозяйство выпустило всех своих животных в лес. Пока они не найдут приют, егеря и днем, и ночью будут защищать угодья от браконьеров.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, не так давно водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

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