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В Херсонской области в детсаду отравились воспитанники

2 сентября, 12:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За расследование инцидента уже взялись копы

В Херсонской области трапеза в детском садике закончилась для троих малышей больничной койкой. Им диагностировали пищевое отравление.

По данным местных полицейских, инцидент произошел в поселке Великая Александровка. Вчера, 1 сентября, копам об этом сообщили из центральной районной больницы. Именно в это медучреждение попали дети.

Как рассказал начальник местного отделения полиции Алексей Суховецкий, детям от 1,5 до 3 лет. Их родители утверждают, что малышам стало плохо после возвращения домой из детского сада. Врачи уже оказали маленьким пациентам необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Так как маленькие пациенты оказались воспитанниками одного детского сада, по данному факту уже открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее мы сообщали, что киевлянка отравила соседей с маленькими детьми, накормив их блинами с моющим средством. Жительница столицы оказалась психически нездоровой.

А в Одессе годовалая девочка отравилась метадоном.

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дети отравление полиция детсад Херсонская область
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