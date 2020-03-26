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В Херсонской области зафиксирован первый случай COVID-19: подробности

26 марта, 00:12

Татьяна Власенко

Инфицированная находится в больнице, а ее семья - на самоизоляции

В Херсонской области лаболаторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава. Семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей", – рассказал Гусев.

По его словам, ночью в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все профильные службы работают.

"На эту минуту у нас в области один больной. Как будет меняться количество – зависит от нас с вами и нашей самодисциплины", – отметил Гусев.

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Он призвал жителей придерживаться карантина, простых правил гигиены и сохранять спокойствие.

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Напомним, ранее в г. Конотоп Сумской области умерла женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат.

"Женщина, у которой конотопские врачи сегодня диагностировали COVID-19 (коронавирус), умерла. Ожидаем результатов вскрытия", – сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

А 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в стране до 24 апреля продлили карантин.

О том, что советуют вирусологи, чтобы уберечься от коронавируса, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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