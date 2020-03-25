В Конотопе умерла пациентка с подозрением на коронавирус

В г. Конотоп Сумской области женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат, умерла, сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
"Женщина, у которой Конотопские врачи сегодня диагностировали COVID-19 (коронавирус), умерла. Ожидаем результатов вскрытия", – написал мэр на странице в Фейсбуке.
Он добавил, что в пятницу должны быть получены результаты дополнительных анализов.
В свою очередь пресс-служба Сумской областной государственной администрации также подтвердила смерть женщины.
"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", – говорится в сообщении.
Напомним, 25 марта и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что количество зараженных коронавирусом в Украине достигла 136 случаев. "На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", – сказал он.
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