В Хмельницком рейсовый автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие (фото)

В Хмельницком столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 15 сентября в 17:44 в микрорайоне "Ружичная".

На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они помогли медикам с транспортировкой пострадавших в машины скорой помощи. В больницах находится семь человек.

Также сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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Ранее мы сообщали, в Хмельницкой области столкнулись микроавтобусы. Авария случилась на трассе Житомир – Черновцы. В результате аварии погибли три человека.

Также напомним, в Днепре маршрутка столкнулась с автомобилем службы такси. По предварительной информации, в ДТП пострадали женщина и маленький ребенок, которые сидели в маршрутке. Также травмировался водитель такси. Пострадавших госпитализировали в больницу.

А в Киеве на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

ДТП на Гузара в Киеве

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