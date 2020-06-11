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В Хмельницкой области столкнулись грузовики: погибли три человека (фото и видео)

11 июня, 17:01

Руслан Ровик Руслан Ровик

Авария случилась на трассе Житомир - Черновцы, недалеко от Хмельницкого

В Хмельницкой области, на трассе Житомир – Черновцы, произошло столкновение двух грузовых микроавтобусов Mercedes Sprinter, в результате которого погибли три человека.

Трагедия произошла возле села Ружичанка, сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью специального оборудования деблокировали из искореженных кабин всех погибших – водителей 48 и 35 лет, а также 60-летнюю пассажирку одной из машин.

Чтобы предотвратить вероятное возгорание, спасатели отключили аккумуляторы обеих машин. С причинами и обстоятельствами происшествия разбираются полицейские.

Видео: ГСЧС

Также мы сообщали о том, как в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих. Инцидент произошел в Калиновском районе – автомобиль Mercedes Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Напомним, не так давно произошло страшное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Там ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

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ДТП грузовик погибшие Хмельницкий смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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