В Хмельницком семья с детьми поселилась в лесу: девочка заболела COVID-19, беременная мать исчезла

В Хмельницком, где ранее умер монах, зараженный коронавирусом, на берегу реки Южный Буг обнаружили беременную женщину с двумя детьми, которые жили под открытым небом, без каких-либо санитарных условий, посреди кустов.

Как сообщает местный "7-й телеканал", на помощь детям пришли стражи порядка и работники ювенальной превенции – они забрали девочек в возрасте 7 и 9 лет и доставили их в Хмельницкую городскую детскую больницу, а позже – в центр социально-психологической реабилитации детей.

По данным полиции, женщина с детьми могла приехать из Закарпатья, однако никаких документов, подтверждающих личность, у них не было, а на их так называемом временном месте жительства надлежащих условий для жизни стражи порядка не выявили.

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Также пока неизвестно, почему беременная женщина с детьми оказались на улице, и какие обстоятельства вынудили мать воспитывать детей на улице.

Между тем, позже стало известно, что у одной из девочек подтвердили заболевание COVID-19, однако сообщить об этом матери не успели – она исчезла.

"Когда их нашли, то отправили в Хмельницкую детскую больницы, там они пробыли сутки, их обследовали. Дальше работники ювенальной полиции привезли их в Полонное. Где находится мать девочки, мы не знаем. Она ушла из больницы, когда детей забрали на обследование. Известно, что она на предпоследних неделях беременности", - рассказала начальница Службы по делам детей Хмельницкой ОГА Нина Магур.

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Заболевшая девочка сейчас находится в центре социально-психологической реабилитации детей в городе Полонное. Состояние пациентки удовлетворительно, болезнь протекает бессимптомно.

После обнаружения коронавируса у девочки ПЦР-тестирование пройдут все дети из интерната (23 воспитанника в возрасте от 4 до 17 лет) и работники (9 взрослых).

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что нарушителям карантина следует помнить, что количество зараженных коронавирусом и летальных случаев продолжает расти.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения коронавирусом, умерли 535 человек, выздоровели 5276 человек.

Как ожидается, сегодня Минздрав подпишет приказ о тестировании на антитела к COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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