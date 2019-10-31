В Хмельницком врачу грозит наказание за неумышленное убийство пациентки

В Хмельницком врачу-анестезиологу объявили о подозрении в совершении убийства по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, медик одной из больниц решил самостоятельно, не привлекая специалистов ЛОР-отделения, провести пациентке операцию по трахеостомии.

В ходе оперативного вмешательства, из-за небрежного отношения врача было допущено грубое нарушение, приведшее к смерти.

Был проведен ряд следственных действий и судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых медику грозит ответственность по статье "убийство по неосторожности", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Житомире врач во время массажа сломал пациенту позвоночник: 44-летний мужчина на сеансе получил серьезные травмы – у него диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Ранее сообщалось, что во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей Жидачевской ЦРБ, которые подозревались в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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