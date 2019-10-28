В Хмельницкой области копы оперативно раскрыли убийство

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области полицейские сумели оперативно установить личность подозреваемого в умышленном убийстве 43-летнего жителя Шепетовки, тело которого было обнаружено 26 октября рядом с отцовским домом в селе Михайлючка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по выводам экспертов, потерпевший умер от ушибов органов брюшной полости и закрытой черепно-мозговой травмы.

"Несмотря на то, что непосредственных свидетелей происшествия не было, стражам порядка на протяжении нескольких часов удалось установить личность злоумышленника, который в дальнейшем сознался в содеянном", – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что потерпевший приехал из Шепетовки к родителям, но так к ним и не попал – тело нашли на улице в нескольких метрах от дома, расположенного рядом с местным клубом.

"Служебная собака привела от места происшествия к дому 22-летнего местного жителя, который, как оказалось, в тот вечер отдыхал недалеко от места совершения убийства. Вначале мужчина отрицал свою причастность к содеянному, но у него был изъят целый ряд вещественных доказательств, подтверждающих вину", – заявили копы.

Злоумышленник был задержан, ему уже объявили о подозрении по статье "умышленное убийство", которая предполагает лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас следственные действия продолжаются.

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