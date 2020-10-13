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В Хмельницкой области прокурор устроил ДТП, погибли люди – СМИ

13 октября, 09:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Автомобиль Toyota выехал на встречку

В Хмельницкой области произошла смертельная авария, в которой погибли два человека.

Как сообщает УНН, 12 октября около 20 часов на автодороге вблизи села Гелетинцы автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen погибли.

По информации СМИ, за рулем Toyota находился заместитель военного прокурора Западного региона.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области фура столкнулась с легковушкой. 32-летняя водитель Ford Galaxy и шестеро ее пассажиров получили травмы, среди пострадавших – трое малолетних детей. Им предоставили помощь на месте без госпитализации. Водитель грузовика MAN TGX 24.440 не пострадал.

Также напомним, в Хмельницком рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они помогли медикам с транспортировкой пострадавших в машины скорой помощи. В больницах находится семь человек.

А в Киеве на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте:

ДТП на Гузара в Киеве

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ДТП погибшие трасса Хмельницкая область
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