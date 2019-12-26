В Хмельницкой области в аварии с участием работника СБУ погибли два пешехода

Сотрудник спецслужбы за рулем служебной машины стал участником смертельной аварии

Пострадавший получил множество переломов / Фото: М. Журавель, Сегодня

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое пешеходов. Одним из участников аварии стал оперативный уполномоченный Управления Службы безопасности Украины.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи территориального управления Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, 25 декабря около 20 часов сотрудник спецслужбы, находясь за рулем служебного автомобиля марки Daewoo Lanos, совершил наезд пешеходов – мужчину и женщину.

"Потерпевшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости. Происшествие квалифицировано по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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