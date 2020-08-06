Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Хмельницкой ОГА зафиксировали вспышку COVID-19: кто заболел

6 августа, 13:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Заболевание подтвердили сотрудников нескольких подразделений администрации

В Хмельницкой областной государственной администрации зафиксировали вспышку коронавируса: COVID-19 подтвердили у десяти сотрудников.

Реклама

Как заявил первый заместитель председателя ОГА Роман Примуш, за последние сутки было подтверждено заболевание восьми человек, сообщает "Суспільне".

Среди тех, у кого подтвердили инфекцию, оказались работники разных структурных подразделений администрации. У большинства болезнь протекает бессимптомно, и они находятся на амбулаторном лечении.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 6 августа в Хмельницкой области был подтвержден 1281 случай коронавируса, причем 25 из них – за последние сутки.

В тренде
Больше, чем в Бейруте: в порту Николаева хранили огромные запасы селитры

Напомним, что с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Реклама

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Хмельницкий ОГА Хмельницкая область коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы
Обезвредил снайпер: в полиции сообщили подробности ликвидации
Обезвредил снайпер: в полиции сообщили подробности ликвидации "полтавского террориста"Другие регионы
Под Черниговом жестоко убили восьмилетнего мальчика: что известно
Под Черниговом жестоко убили восьмилетнего мальчика: что известноДругие регионы
На трассе Киев – Харьков расстреляли Мерседес, водитель убит – СМИ
На трассе Киев – Харьков расстреляли Мерседес, водитель убит – СМИДругие регионы
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине
Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в УкраинеУкраина
В Херсонской области женщина пыталась обменять детей на телефон
В Херсонской области женщина пыталась обменять детей на телефонДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять