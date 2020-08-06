В Хмельницкой ОГА зафиксировали вспышку COVID-19: кто заболел

В Хмельницкой областной государственной администрации зафиксировали вспышку коронавируса: COVID-19 подтвердили у десяти сотрудников.

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Как заявил первый заместитель председателя ОГА Роман Примуш, за последние сутки было подтверждено заболевание восьми человек, сообщает "Суспільне".

Среди тех, у кого подтвердили инфекцию, оказались работники разных структурных подразделений администрации. У большинства болезнь протекает бессимптомно, и они находятся на амбулаторном лечении.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 6 августа в Хмельницкой области был подтвержден 1281 случай коронавируса, причем 25 из них – за последние сутки.

Напомним, что с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

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