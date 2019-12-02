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В Кабмине озвучили причину срыва отопительного сезона в Светловодске

2 декабря, 02:36

Министр Бабак считает, что городу нужен мэр

Министр развития общин и территорий Алена Бабак в интервью "Радио Свобода" заявила, что срыв отопительного сезона в Светловодске случился из-за кризиса местного самоуправления.

По ее словам, в городе уже очень давно продолжается безвластие. Министр отметила, что Светловодску нужен мэр.

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"Еще с прошлого года были обращения к Верховной раде провести внеочередные выборы мэра. Головы нет, секретари совета меняются, коммунальное имущество передали непонятно каким образом частной компании, включая сети и имущество, являющееся системами жизнеобеспечения, что запрещено законом. Этому городу нужен мэр", – сказала Бабак.

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Напомним, ранее в Светловодске Кировоградской области объявили чрезвычайное положение. Предшествовала решению чиновников акция протеста горожан. Примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску. Терпение местных лопнуло, поскольку люди до сих пор мерзнут в своих домах. Из-за отсутствия отопления дети не ходят в школу, их отправили на вынужденные каникулы.

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отопительный сезон Кабинет министров кировоградская область Светловодск Алена Бабак

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