В Каменце-Подольском в ДТП попала "скорая": пострадали девять человек (фото и видео)

В Хмельницкой области легковушка столкнулась с каретой скорой помощи. В результате ДТП пострадали девять человек.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, инцидент произошел 24 июля около 18:35 в Каменце-Подольском на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной.

Предварительно установлено, что 30-летний местный житель на автомобиле Honda столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи. Медики ехали по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, они везли 75-летнюю женщину в больницу.

В результате ДТП травмировались девять человек: водитель легковушки и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, пациентка и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ранее в Ужгороде легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали пять человек.

Кроме того, недавно в Киеве возле станции метро "Позняки" произошло смертельное ДТП . Водитель автомобиля BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной он врезался в другую легковушку.

Также недавно в Днепре автомобиль сбил девушку. Момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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