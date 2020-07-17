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В Ужгороде легковушка врезалась в "скорую": много пострадавших (фото, видео)

17 июля, 08:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Машина "скорой" выезжала на вызов

В Ужгороде легковушка BMW столкнулась с автомобилем скорой помощи. Авария произошла в ночь на пятницу, 17 июля.

Как сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, в ДТП пострадали пять человек.

"В Ужгороде на улице Собранецкой черная BMW влетела в Ford скорой помощи, которая как раз выезжала со станции скорой помощи на вызов", - говорится в сообщении.

Пострадал водитель BMW и еще четверо работников бригады скорой помощи. Их всех доставили в больницу для оказания помощи.

Видео: t.me/VGlagola

Кроме того, по информации Глаголы, за рулем BMW находился работник внутренней безопасности государственной фискальной службы Сергей Бенца. Он зять экс-заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча.

Напомним, в Одессе скорая помощь врезалась в дерево. В результате аварии пострадали четверо людей. А в результате ДТП на Троещине в Киеве погиб водитель "скорой".

Кроме того, ранее мы писали, что в Киеве "скорая" столкнулась с Subaru. В результате аварии образовались большие пробки.

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ДТП спасатели Ужгород скорая помощь пострадавшие Западная Украина

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