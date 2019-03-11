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В Кировоградской области на плантации выращивают экзотические фрукты

Сегодня, 13:03

В теплицах растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов

В Кировоградской области на плантации выращивают экзотические фрукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63e/c12/5c863ec124ee8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63e/c12/5c863ec124ee8.png Другие регионы В теплицах растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов

В Кировоградской области на плантации выращивают заморские фрукты. Тут выращивают несколько сортов лимонов, апельсинов, мандаринов, а также грейпфруты и цитроны.

Две теплицы установили в Чернолесском лесном хозяйстве в Знаменке установили ради эксперимента пять лет назад. Работники хозяйства решили выяснить, смогут здесь прижиться экзотические растения. Чтобы субтропические растения здесь хорошо росли, им создали особые условия. Температура в теплицах близка к субтропической – доходит до 22 градусов, а влажность воздуха составляет порядка 95% влажности.

Первыми тут зацвели бананы: в прошлом году из восьми кустов собрали около тридцати килограммов урожая. Экспериментируют лесоводы и с цитрусовыми: тут растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов.

Экзотическую плантацию лесоводы ежегодно планируют увеличивать, а фрукты продавать в собственной лавке.

Ранее мы писали о том, что в частной теплице в городе Виноградовое на Закарпатье женщина выращивает экзотические фрукты

Также мы сообщали, что мужчина в Киевской области вырастил чудо-сад с экзотическими фруктами. 

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Тег фрукты, теплица, экзотика, кировоградская область

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