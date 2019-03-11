В Кировоградской области на плантации выращивают экзотические фрукты
В теплицах растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов
Две теплицы установили в Чернолесском лесном хозяйстве в Знаменке установили ради эксперимента пять лет назад. Работники хозяйства решили выяснить, смогут здесь прижиться экзотические растения. Чтобы субтропические растения здесь хорошо росли, им создали особые условия. Температура в теплицах близка к субтропической – доходит до 22 градусов, а влажность воздуха составляет порядка 95% влажности.
Первыми тут зацвели бананы: в прошлом году из восьми кустов собрали около тридцати килограммов урожая. Экспериментируют лесоводы и с цитрусовыми: тут растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов.
Экзотическую плантацию лесоводы ежегодно планируют увеличивать, а фрукты продавать в собственной лавке.
Ранее мы писали о том, что в частной теплице в городе Виноградовое на Закарпатье женщина выращивает экзотические фрукты.
Также мы сообщали, что мужчина в Киевской области вырастил чудо-сад с экзотическими фруктами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Кировоградской области на плантации выращивают экзотические фрукты". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики
Наибольшим спросом пользуются цитрусовые и бананы
Украина резко нарастила импорт цитрусовых
Основную долю импорта составляют мандарины и апельсины – 71%