В Кировоградской области на плантации выращивают экзотические фрукты

В теплицах растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов

В Кировоградской области на плантации выращивают экзотические фрукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63e/c12/5c863ec124ee8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63e/c12/5c863ec124ee8.png 2019-03-11T13:03:00+02:00 Другие регионы В теплицах растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов

Две теплицы установили в Чернолесском лесном хозяйстве в Знаменке установили ради эксперимента пять лет назад. Работники хозяйства решили выяснить, смогут здесь прижиться экзотические растения. Чтобы субтропические растения здесь хорошо росли, им создали особые условия. Температура в теплицах близка к субтропической – доходит до 22 градусов, а влажность воздуха составляет порядка 95% влажности.

Первыми тут зацвели бананы: в прошлом году из восьми кустов собрали около тридцати килограммов урожая. Экспериментируют лесоводы и с цитрусовыми: тут растут два десятка разновидностей лимонов, апельсинов, грейпфрутов и мандаринов.

Экзотическую плантацию лесоводы ежегодно планируют увеличивать, а фрукты продавать в собственной лавке.

Ранее мы писали о том, что в частной теплице в городе Виноградовое на Закарпатье женщина выращивает экзотические фрукты.

Также мы сообщали, что мужчина в Киевской области вырастил чудо-сад с экзотическими фруктами.

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